«Реал», «Барса», «Бавария» следят за Виртцем. «Байер» не отпустит его в 2022 году

интересен «Реалу», «Барселоне» и «Баварии».

По данным журналиста Фабрицио Романо, 18-летний атакующий полузащитник «Байера» привлекает к себе большой интерес.

, и следят за ним на будущее, но переговоров нет. Ожидается, что в 2022 году Виртц никуда не уйдет. «Байер» планирует сохранить его.

В этом сезоне немец провел 28 матчей за «Байер» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 передач. Его статистика – здесь.

Последите за 18-летним Виртцем из «Байера». Он самый юный автор 10 голов в Бундеслиге, мотивация – стать лучше Хавертца