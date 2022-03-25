«УЕФА и ФИФА показали свою политизированность, их решения направлены против России. Думаю, у РФС не получится выиграть». Валуев о Евро-2028/32

Николай Валуев не верит в шансы России принять в 2028 или 2032 годах.

«Я думаю, что на сегодняшний день у не получится выиграть право на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032.

УЕФА и уже показали свою политизированность, их последние решения абсолютно точно несут политический характер и направлены против России.

Но при этом я не стал бы говорить, что это бессмысленно – заявку необходимо подать в любом случае. Мировое сообщество должно знать о готовности и желании России.

Нельзя исключать, что, когда наступит время переговоров, пойдет навстречу», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу.