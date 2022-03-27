«Избавься от Роналду, Погба, Магуайра». Экс-вингер Нидерландов дал совет тен Хагу перед возможным назначением в «МЮ»

Рене ван дер Гейп дал совет Эрику тен Хагу насчет форварда Криштиану Роналду.
Специалист, сейчас возглавляющий «Аякс», может быть назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона.
«Для меня это неожиданность. Такой клуб обычно хочет позвать звезду, и тен Хаг не подпадает под такое описание, в отличие от Зидана, скажем.
Ему нужно избавиться от балласта: Роналду, Погба, Магуайра. Роналду, кстати, поладил бы с Зиданом, они на одном уровне», – сказал бывший вингер сборной Нидерландов Vandaag Inside.
«МЮ» включился по новому тренеру: Тен Хаг – фаворит (порадовал английским), в шорт-листе – Почеттино, Энрике и Лопетеги