«Избавься от Роналду, Погба, Магуайра». Экс-вингер Нидерландов дал совет тен Хагу перед возможным назначением в «МЮ»

Рене ван дер Гейп дал совет Эрику тен Хагу насчет форварда .

Специалист, сейчас возглавляющий , может быть назначен главным тренером со следующего сезона.

«Для меня это неожиданность. Такой клуб обычно хочет позвать звезду, и тен Хаг не подпадает под такое описание, в отличие от Зидана, скажем.

Ему нужно избавиться от балласта: Роналду, Погба, Магуайра. Роналду, кстати, поладил бы с Зиданом, они на одном уровне», – сказал бывший вингер сборной Нидерландов Vandaag Inside.

«МЮ» включился по новому тренеру: Тен Хаг – фаворит (порадовал английским), в шорт-листе – Почеттино, Энрике и Лопетеги