«МЮ» опасается, что тен Хаг не справится с давлением. Отказ «Тоттенхэма» от Эрика прошлым летом тоже насторожил манкунианцев

не уверен в способности Эрика тен Хага добиться успеха во главе команды.

Как передает Teamtalk со ссылкой на AD, в английском клубе опасаются, что специалист, сейчас тренирующий , не справится с давлением, которое будет на него оказываться в «МЮ». Тем более когда речь идет о необходимости вернуть манкунианцев на вершину английского футбола.

Также внимание руководства «Юнайтед» привлек тот факт, что президент в прошлом году интересовался возможностью назначения тен Хага главным тренером команды, но в итоге отказался от этой идеи и выбрал Нуну Эшпириту Санту.

«МЮ» включился по новому тренеру: Тен Хаг – фаворит (порадовал английским), в шорт-листе – Почеттино, Энрике и Лопетеги