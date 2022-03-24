«МЮ» опасается, что тен Хаг не справится с давлением. Отказ «Тоттенхэма» от Эрика прошлым летом тоже насторожил манкунианцев

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не уверен в способности Эрика тен Хага добиться успеха во главе команды.

Как передает Teamtalk со ссылкой на AD, в английском клубе опасаются, что специалист, сейчас тренирующий «Аякс», не справится с давлением, которое будет на него оказываться в «МЮ». Тем более когда речь идет о необходимости вернуть манкунианцев на вершину английского футбола.

Также внимание руководства «Юнайтед» привлек тот факт, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви в прошлом году интересовался возможностью назначения тен Хага главным тренером команды, но в итоге отказался от этой идеи и выбрал Нуну Эшпириту Санту.

«МЮ» включился по новому тренеру: Тен Хаг – фаворит (порадовал английским), в шорт-листе – Почеттино, Энрике и Лопетеги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные