Йович хочет уйти из «Реала». Клубу нужно продать его не дешевле 30 млн евро, чтобы компенсировать расходы

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Лука Йович хочет уйти из «Реала».

Форвард активизировался в вопросе трансфера из мадридского клуба этим летом, сообщает As.

«Реал» также согласен продать 24-летнего серба.

В клубе осознают, что вряд ли смогут покрыть расходы, затраченные на подписание Йовича, – 60 млн евро.

Чтобы не допустить убытка, «Реал» должен продать футболиста не менее чем за 30 млн евро – такова амортизация стоимости трансфера игрока, подписавшего 6-летний контракт, за 3 сезона.

В 13 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Йович забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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