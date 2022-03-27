Тренер Швеции: «Не представляю, справимся ли с Польшей с той игрой, что показали против чехов»

высказался в преддверии финального стыка против Польши.

Главный тренер сборной поделился мнением после победы над Чехией (1:0) в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022.

«Не представляю, сможем ли справиться с Польшей с той игрой, что показали против чехов. Мы сыграем иначе, так как сборная Польши действует в ином ключе.

Сейчас у нас есть пара дней на реабилитацию. Посмотрим, что будет и кто как восстановится ко вторнику», – сказал Андерссон.

Матч Польша – Швеция состоится 29 марта в Хожуве.

Предпоследний шаг отбора на ЧМ: Португалия получила Северную Македонию, Польша – шведов