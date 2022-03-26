Саутгейт о ЧМ-2022: «Англию удовлетворит только победа. Мы на верном пути»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт настроен выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Мы здесь именно за этим. Выиграть трофей – наша цель в последние 5-6 лет. Мы всегда держали в уме 2022 год. И мы совершили верные шаги на пути к этому турниру.

Мы знаем, что выиграть соревнование очень сложно, а на чемпионате мира конкуренция действительно высокая, поскольку сильных команд там хватает. Но мы на верном пути и держим в голове, что только победа по-настоящему нас удовлетворит.

Мы изучали историю побед на ЧМ и во многом соответствуем чемпионам. В прошлом году мы стали вторыми в мире по забитым голам за матч, также у нас была лучшая защита, если судить по пропущенным за матч голам. Так что нам многое удается, и надо продолжать в том же духе», – сказал Саутгейт.