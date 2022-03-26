Кейн о 2-м месте по голам за Англию: «Я в славной компании, горжусь этим. Я много работаю над пенальти»

Форвард Харри Кейн высказался после победного гола в ворота .

победила в товарищеском матче со счетом 2:1 в результате точного удара игрока с пенальти на 78-й минуте. Теперь Кейн делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной с Бобби Чарльтоном и уступает лишь Уэйну Руни.

«Сложная игра. Год очень важный, и у нас есть возможность попробовать различные схемы, посмотреть, насколько они нам подходят. Мне показалось, что сегодня мы сыграли хорошо. Есть к чему стремиться, но начало года хорошее.

Нужно быть готовым использовать любой момент. Пенальти – отличный способ забить гол, я много времени уделяю работе над ударом.

Компания, в которой я нахожусь [в списке бомбардиров], впечатляет, я очень горжусь своим положением, но надо смотреть вперед. В этом году будет возможность провести еще больше матчей и забить еще больше голов», – сказал Кейн Sky Sports.

У Кейна 49 голов за Англию, он догнал Чарльтона. Лишь у Руни больше – 53