Англия не проигрывает 21 матч подряд без учета серий пенальти. Это национальный рекорд

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Сборная Англии продлила серию без поражений.

Команда Гарета Саутгейта сегодня одержала победу над Швейцарией в товарищеском матче (2:1).

Последнее поражение (без учета серий пенальти) «трем львам» в ноябре 2020 года нанесла Бельгия в матче Лиги наций (2:0).

С тех пор англичане провели 21 матч, 17 раз победили и четыре раза сыграли вничью. Это самая продолжительная беспроигрышная серия сборной Англии в истории.

Летом прошлого года англичане уступили Италии в финале чемпионата Европы в серии пенальти (1:1, 2:3 по пенальти), однако в статистике такие матчи фиксируются как ничейные.

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