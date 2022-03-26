Англия не проигрывает 21 матч подряд без учета серий пенальти. Это национальный рекорд

продлила серию без поражений.

Команда Гарета Саутгейта сегодня одержала победу над Швейцарией в товарищеском матче (2:1).

Последнее поражение (без учета серий пенальти) «трем львам» в ноябре 2020 года нанесла в матче Лиги наций (2:0).

С тех пор англичане провели 21 матч, 17 раз победили и четыре раза сыграли вничью. Это самая продолжительная беспроигрышная серия сборной Англии в истории.

Летом прошлого года англичане уступили Италии в финале чемпионата Европы в серии пенальти (1:1, 2:3 по пенальти), однако в статистике такие матчи фиксируются как ничейные.