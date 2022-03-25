Лапорта о Мбаппе в «Барсе»: «Разговорами об игроках можно только повысить их стоимость и навредить интересам клуба»

прокомментировал сведения о желании «Барселоны» подписать .

«У всех есть возможность свободно делать заявления и публиковать информацию о том, что большие клубы заинтересованы в больших звездах, и мы понимаем, что так устроен футбольный мир. Но я бы не хотел это обсуждать, потому что единственное, чего я могу этим добиться, – навредить интересам клуба.

Если мы будем обсуждать игрока, которого наш клуб хочет подписать, то лишь повысим его стоимость. Поэтому ни в случае с этим футболистом, ни в случае с другими я бы не хотел ничего говорить, чтобы не навредить клубу.

Наши менеджеры работают над усилением состава, который становится все лучше и лучше, и мы все больше и больше довольны результатами работы. Хочу всем ясно дать понять, что клуб для нас – это главное, и мы не хотим искать футболистов, которые будут ставить себя выше клуба», – сказал президент «Барселоны».

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