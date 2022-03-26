Ди Мария после 3:0 с Венесуэлой: «Возможно, это был мой последний матч за сборную в Аргентине»

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Анхель Ди Мария высказался о возможном завершении карьеры в сборной Аргентины.

Вчера Аргентина обыграла Венесуэлу со счетом 3:0. Хавбек «ПСЖ», вышедший на поле на 70-й минуте, забил гол и отдал результативную передачу на Лионеля Месси.

«Я просто хочу поблагодарить вас за огромную любовь, которую я почувствовал. Я всегда мечтал обо всем, что получил этим прекрасным вечером. Возможно, это был мой последний матч за сборную в Аргентине.

Сказать, что это была чудесный вечер, – ничего не сказать.. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Я благодарен вам тысячу раз.

Поздравляю команду с прекрасным матчем. Все сыграли идеально. Нужно продолжать расти и мечтать вместе. Вперед, Аргентина!» – написал 34-летний футболист.

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