Тренер Аргентины про ЛЧ: «ПСЖ» доминировал, но вылетел, неожиданно. На Месси это не влияет, ему комфортно»

Тренер сборной Аргентины высказался о положении в «ПСЖ».

«Лео комфортно, он в порядке. Мы помогли команде понять, кто он, и сделали Лео ее частью. То, что должно было всегда быть нормой, стало нормой лишь год назад.

Что касается его команды, то я смотрел игру [с «Реалом» в Лиге чемпионов]. играл хорошо и доминировал, но вылетел из турнира. Это неожидано. На «Сантьяго Бернабеу» одного момента достаточно, чтобы изменить игру. Команда, от которой многого ждут и требуют, вылетела.

На Месси это не влияет, все в порядке. Лео демонстрирует это, и у него есть шанс сыграть в своей стране при родных болельщиках. Да, это последняя наша игра в Аргентине. Надеюсь, он сможет хорошо попрощаться с фанатами. Надеемся, что в будущем все станет еще лучше.

Лео в порядке, после простуды он хорошо потренировался. Месси готов сыграть, и мы надеемся, что он проведет хороший матч», – сказал Лионель Скалони.

26 марта Аргентина дома сыграет с Венесуэлой, а 30 марта встретится с в гостях. Это заключительные матчи квалификации ЧМ-2022. Участие в турнире себе уже гарантировала.