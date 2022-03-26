Саутгейт о невыходе Италии на ЧМ: «Большой сюрприз. Возможно, цикл подошел к концу, либо это последствие финала Евро»

удивлен вылетом Италии от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022.

«Это большой сюрприз. Очевидно, что у команд есть цикл. Возможно, он подошел к концу, либо же это последствие финала Евро-2020. Эмоции и все такое...

Наши игроки с этим отлично справились. Оправиться от эмоций после финала, а затем выступить так, как они выступили осенью, – это фантастика. Думаю, выступление в квалификации всегда недооценивают.

Глядя на результаты и выступления, я подозреваю, что Италия была в таком положении. В трех-четырех матчах об их игре хорошо отзывались. Таков футбол», – сказал тренер сборной .

«Евро-2020 – самая большая радость, сейчас – самое большое разочарование». Италия – о провале в стыках ЧМ