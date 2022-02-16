«Спартак» опроверг слухи о переговорах с Мхитаряном

отреагировал на слухи об интересе к полузащитнику «Ромы» .

Летом 33-летний хавбек станет свободным агентом по истечении срока контракта с римским клубом.

В итальянских медиа появились сведения о том, что красно-белые контактировали с представителями игрока сборной Армении.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи ранее, и добавить к этому нечего», – заявил руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов.