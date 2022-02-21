Агент о будущем Кутепова в «Спартаке»: «Это довольно деликатный момент. Работа идет»

Агент Ильи Кутепова высказался о будущем защитника в «Спартаке».

Сообщалось, что красно-белые могут обменять Илью на Никиту Чернова в . Клубы эту информацию опровергли.

«Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент.

Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. «Спартак» – это вообще невероятный большой клуб», – сказал Дамиано Драго.

28-летний россиянин сейчас восстанавливается после травмы голеностопа. Контракт игрока рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне Кутепов провел 3 матча за в , а также 3 игры в Олимп-ФНЛ за вторую команду. Его статистика – здесь.