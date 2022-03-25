Андрей Тихонов: «В 90-е тоже тяжело было: макароны, гречка по талонам. Надо сохранять оптимизм»

вспомнил о проблемах с продовольствием в 1990-е на фоне нынешней ситуации.

– Как футболистам сохранять мотивацию в условиях международной изоляции?

– Слушайте, это работа, за которую платят деньги. Ты ежемесячно получаешь зарплату, премиальные – какая еще мотивация тебе нужна? Еврокубки? А кто знает, что будет через полгода? Наконец, есть команды, которые и раньше за высокие места не боролись. Играть надо.

– У вас остается оптимизм относительно будущего российского футбола?

– А что, жизнь закончилась? Надо сохранять оптимизм. В 1990-е тоже тяжелое время было: макароны, гречку по талонам покупали.

Что ж теперь, ничего не делать? – сказал бывший полузащитник .