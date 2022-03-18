Вице-президент «Барсы» о Холанде: «Мы не будет сходить с ума ради какого-либо игрока. Трансферы такого масштаба очень сложны»

В «Барселоне» оценили вероятность трансфера .

«Мы должны сосредоточиться на клубе, нам предстоит пройти долгий путь. Мы пришли в клуб в период ужасной экономической ситуации.

Президент говорил, что клуб превыше всего, и мы не можем действовать так, чтобы подвергать «Барсу» риску.

Я считаю трансферы такого масштаба очень сложными. Хотя нельзя сказать, что они невыполнимы, потому что в мире футбола многое меняется.

Мы ни при каких обстоятельствах не будет сходить с ума ради какого-либо игрока», – заявил вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте.