Вице-президент «Барсы» о Холанде: «Мы не будет сходить с ума ради какого-либо игрока. Трансферы такого масштаба очень сложны»

В «Барселоне» оценили вероятность трансфера Эрлинга Холанда.
«Мы должны сосредоточиться на клубе, нам предстоит пройти долгий путь. Мы пришли в клуб в период ужасной экономической ситуации.
Президент говорил, что клуб превыше всего, и мы не можем действовать так, чтобы подвергать «Барсу» риску.
Я считаю трансферы такого масштаба очень сложными. Хотя нельзя сказать, что они невыполнимы, потому что в мире футбола многое меняется.
Мы ни при каких обстоятельствах не будет сходить с ума ради какого-либо игрока», – заявил вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте.