Платини о Месси: «Для французского футбола хорошо, что Лео перешел в «ПСЖ». Но он никогда не будет играть так хорошо, как 5-6 лет назад»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Мишель Платини Футбол

Мишель Платини высказался о выступлениях Лионеля Месси в «ПСЖ».

– Месси ошибся, перейдя в «ПСЖ»?

– Он делает то, что хочет. Он решил уйти из «Барселоны». Для такого игрока, как Лео, это сложно. Тебе 34, ты понимаешь, чего ты стоишь, но будешь ли ты играть так же хорошо, как раньше?

Я задавался таким вопросом. Я знал, что не буду играть так же хорошо, как в прошлом. Это сложно.

Лео решил принять новый вызов. Для французского футбола хорошо, что он приехал играть сюда. Но он уже никогда не будет играть так хорошо, как 5-6 лет назад, – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные