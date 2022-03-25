Платини о Месси: «Для французского футбола хорошо, что Лео перешел в «ПСЖ». Но он никогда не будет играть так хорошо, как 5-6 лет назад»

высказался о выступлениях в .

– Месси ошибся, перейдя в «ПСЖ»?

– Он делает то, что хочет. Он решил уйти из «Барселоны». Для такого игрока, как Лео, это сложно. Тебе 34, ты понимаешь, чего ты стоишь, но будешь ли ты играть так же хорошо, как раньше?

Я задавался таким вопросом. Я знал, что не буду играть так же хорошо, как в прошлом. Это сложно.

Лео решил принять новый вызов. Для французского футбола хорошо, что он приехал играть сюда. Но он уже никогда не будет играть так хорошо, как 5-6 лет назад, – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча».