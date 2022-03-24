«Ришарлисон не вписывается в «МЮ». Ему нельзя доверять, он слишком эмоционален и все время норовит упасть». Экс-защитник манкунианцев Паркер о форварде

Пол Паркер высказался о возможном приглашении форварда «Эвертона» Ришарлисона в «МЮ».
«Не знаю, кто возглавит «Манчестер Юнайтед», но Ришарлисон, по-моему, не вписывается в команду.
Разве что появится тренер, способный его дисциплинировать, потому что именно дисциплинированности ему и не хватает.
Ему нельзя доверять, он все время норовит упасть на газон. Он бывает слишком эмоционален и ввязывается в перепалки. Я бы отказался, не вижу ничего хорошего в таком трансфере», – сказал бывший защитник манкунианцев.