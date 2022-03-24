Клеберсон о Фреде: «Единственный в «МЮ», кто всегда старается изо всех сил. К нему несправедливы»

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Клеберсон высказался о вкладе полузащитника Фреда в игру «Манчестер Юнайтед».

«К Фреду многие относятся несправедливо. Он единственный, кто всегда старается изо всех сил, просто ему нужно, чтобы и другие работали так же, и тогда команда будет действовать эффективно.

Он очень подвижный, готовый бороться игрок, стремящийся показывать свой лучший футбол. И сейчас у него такая возможность есть. Он отыграл много минут в этом сезоне и продемонстрировал свое мастерство. Он стабилен, а вот у остальных то взлеты, то падения.

Следующий тренер «МЮ» увидит, что Фред ограничен в некоторых аспектах, но очень усердно работает на поле и создает много хороших моментов в команде, действующей не лучшим образом», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Paddy Power.

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