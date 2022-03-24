Булыкин об РПЛ: «Я бы сперва разобрался с зарплатами игроков, и уже потом можно лигу расширять. В Европе таких зарплат нет»

высказался о решении не расширять РПЛ до 18 клубов.

«Считаю, что Россия вполне может играть 18 командами. Это будет интенсивный чемпионат, это будут новые клубы, которые задействуют больше российской молодежи. И эта молодежь потом будут переходить в топ-клубы или же станут кадрами для нашей сборной.

Я вижу, что 18 команд для России будет хорошо. Просто сейчас такое время нестабильности и неопределенности, в том числе и на международном уровне. Я думаю, что просто побоялись принимать подобные решения.

В будущем – да. Но я бы в первую очередь разобрался с зарплатами футболистов, и уже потом можно расширять. В тех же европейских лигах нигде нет таких зарплат у футболистов.

[Потолок зарплат] не сильно поможет, просто клубы должны переориентироваться на российский рынок и на адекватные зарплаты», — сказал экс-форвард сборной России.