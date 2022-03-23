Александр Дюков: «Доходы РФС должны были составить 10 млрд рублей, сейчас рассматриваем даже самые жесткие сценарии»

рассказал об экономических последствиях ухода спонсоров РФС.

и Adidas приостановили контракты с . Volkswagen пока еще сотрудничает с нами, но компания отказалась от рекламных обязательств.

У РФС большой запас прочности. Например, несмотря на коронавирус, нам удалось увеличить бюджет в два раза. Будем делать все возможное, чтобы оставаться интересными для спонсоров и партнеров.

Доходы должны были составить 10 миллиардов рублей. Сейчас рассматриваем даже самые жесткие сценарии, вплоть до сокращения доходов. Постараемся сделать все, чтобы минимизировать потери.

Контракт с российской Премьер-лигой? У меня нет информации о том, что канал может пересмотреть контрактные обязательства перед . Более того, канал намерен расширить сотрудничество, вплоть до показа матчей ФНЛ», – сказал президент РФС.