Александр Дюков: «Доходы РФС должны были составить 10 млрд рублей, сейчас рассматриваем даже самые жесткие сценарии»

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Александр Дюков рассказал об экономических последствиях ухода спонсоров РФС.

«Coca-Cola и Adidas приостановили контракты с РФС. Volkswagen пока еще сотрудничает с нами, но компания отказалась от рекламных обязательств.

У РФС большой запас прочности. Например, несмотря на коронавирус, нам удалось увеличить бюджет в два раза. Будем делать все возможное, чтобы оставаться интересными для спонсоров и партнеров.

Доходы должны были составить 10 миллиардов рублей. Сейчас рассматриваем даже самые жесткие сценарии, вплоть до сокращения доходов. Постараемся сделать все, чтобы минимизировать потери.

Контракт «Матч ТВ» с российской Премьер-лигой? У меня нет информации о том, что канал может пересмотреть контрактные обязательства перед РПЛ. Более того, канал намерен расширить сотрудничество, вплоть до показа матчей ФНЛ», – сказал президент РФС.

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