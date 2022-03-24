Шустер не советует Месси возвращаться в «Барсу»: «Люди все быстро забывают. Больно видеть, как его освистывают»

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» считает, что Лионелю Месси не стоит возвращаться в каталонский клуб.

«Я не думаю, что стоит это делать. Там он был настолько великолепен, и все запомнят его таким. Мне больно, ведь когда игрок стареет, он больше не может давать то шоу, что было раньше. Я тоже через такое проходил. Люди все быстро забывают [то, что было раньше].

Больно видеть, как Месси освистывают или оскорбляют. Это очень неприятно. Я бы хотел избежать таких столкновений с фанатами, которые прожили так много славных моментов с ним. Я не думаю, что это нужно, не стал бы так поступать.

Я бы искал мотивацию в других местах. Он еще может провести пару хороших лет. Мне не нравится этот . Мне не нравится та команда, что находится рядом с Лео», – сказал .