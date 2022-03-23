Дюков о моратории на вылет из РПЛ: «Будь спортивный принцип нарушен, надо было бы остановить чемпионат. Но у клубов есть обязательства, спонсоры»

Президент РФС прокомментировал решения сегодняшнего исполкома.

В частности, РФС не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд и не одобрил мораторий на вылет из высшего дивизиона.

«Во-первых, был рассмотрен мораторий на вылет из РПЛ и увеличение числа команд в лиге. Мы приняли к сведению данную информацию, а также дали поручение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители лиг, чтобы данный вопрос проработать, подготовить предложения и вынести вопрос на следующее заседание, которое запланировано на май. Возможно, решение будет принято там.

Если говорить о клубах РПЛ, то они находятся в непростой ситуации, в том числе экономической. Ее можно охарактеризовать как экстраординарную. В то же время, апелляции к тому, что эти события привели к нарушению спортивного принципа, является неправильной. Да, действительно, условия изменились, они усложнились, но все клубы находятся в равных условиях. Поэтому говорить о том, что нарушен спортивной принцип, неправильно. Это результат экспресс-оценки членов исполкома.

Если бы спортивный принцип был нарушен, то надо было бы остановить чемпионат. Но такое решение, на мой взгляд, не совсем правильное, потому что у клубов есть обязательства, спонсоры. И тем более оно неправильно в ситуации, когда мы видим, что интерес к матчам РПЛ вырос. Мы должны исходить из того, что есть спортивный принцип, мы должны его соблюдать.

Более того, если бы мы сейчас приняли решение о моратории, то часть оставшихся в этом сезоне матчей РПЛ утратила бы спортивную составляющую и смысл», – отметил Александр Дюков.