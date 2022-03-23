Валерий Газзаев: «Положительно оцениваю решение отклонить предложения по расширению и мораторию»

высказался об идее расширения РПЛ и о моратории на вылет в .

«Весьма положительно оцениваю решение отклонить предложения клубов по расширению и мораторию.

Клубам РПЛ надо выполнять регламент, который принимали в начале сезона. Очень правильно, что все будет проходить согласно спортивному принципу.

Вопросы о расширении Премьер-лиги нужно садиться и обсуждать после чемпионата. Если мы оказались в такой изоляции, как сейчас, надо принимать продуманные решения: рассматривать реформы о расширении РПЛ и финансировании клубов, думать, как поступить с легионерами и многие другие вопросы. Время для этого есть», – сказал бывший тренер и сборной России.