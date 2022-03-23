РФС: «Дали поручение совместно с РПЛ и ФНЛ подробнее изучить вопрос ротации клубов»

РФС отреагировал на информацию о решении не расширять и об отказе от моратория на вылет.

«Все решения, принятые и принимаемые на исполкоме, будут опубликованы одновременно по его завершении.

По вопросу, вызвавшему наибольшее внимание, решение можем сообщить уже сейчас, оно следующее:

Принять к сведению предложение Российской Премьер-лиги об изменении системы ротации футбольных клубов между Российской Премьер-Лигой и Футбольной национальной лигой по итогам чемпионата России сезона-2021/2022.

Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ изучить подробнее данный вопрос», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее во многих росийских медиа появилась информация, что исполком не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд и не одобрил мораторий на вылет в .