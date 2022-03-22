Игрок-гей Кавалло о каминг-ауте: «Это освобождение. Теперь могу быть собой на поле и за его пределами»

рассказал, как поменялась его жизнь после каминг-аута.

Полузащитник сделал каминг-аут в октябре, став единственным на данный момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

– Как вы?

– Спасибо, все очень хорошо. Я очень счастлив. Этот шаг стал освобождением. Теперь я могу жить настоящей жизнью и быть собой на поле и за его пределами.

– Были ли те, кто советовал вам не делать каминг-аут?

– Нет. Все прошло так, как я и хотел. Я всегда самостоятельно принимал решения.

– Сильно ли поменялась ваша жизнь?

– Самое важное – это то, какое счастье я испытываю на поле и вне его. Меня просто ошеломили та поддержка и любовь, что я получил. Мое сердце полно благодарности, – сказал австралиец.

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