Игрок-гей Кавалло о каминг-ауте: «Это освобождение. Теперь могу быть собой на поле и за его пределами»

Теги высшая лига Австралия Аделаида Юнайтед ЛГБТ Джошуа Кавалло контент Футбол

Джошуа Кавалло рассказал, как поменялась его жизнь после каминг-аута.

Полузащитник «Аделаиды Юнайтед» сделал каминг-аут в октябре, став единственным на данный момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

– Как вы?

– Спасибо, все очень хорошо. Я очень счастлив. Этот шаг стал освобождением. Теперь я могу жить настоящей жизнью и быть собой на поле и за его пределами.

– Были ли те, кто советовал вам не делать каминг-аут?

– Нет. Все прошло так, как я и хотел. Я всегда самостоятельно принимал решения.

– Сильно ли поменялась ваша жизнь?

– Самое важное – это то, какое счастье я испытываю на поле и вне его. Меня просто ошеломили та поддержка и любовь, что я получил. Мое сердце полно благодарности, – сказал австралиец.

«Чтобы улучшить условия для гомосексуалистов, нужно еще много работы. Токсичный климат надо заменить на терпимый». Кавалло о геях в спорте

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