Оливье Жиру: «Скудетто – мечта моего детства. Я поддерживал «Милан», где играл мой любимый футболист – Шевченко»

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Оливье Жиру высказался о борьбе за чемпионство в Серии А.

«Интер» по-прежнему представляет собой угрозу, как и «Наполи» с «Юве». Мы знаем, что выиграть титул возможно, но мы должны оставаться скромными и упорно трудиться до конца. Последние игры похожи на финал, мы выложимся в них на 200%, чтобы достичь наших целей.

Скудетто – мечта моего детства. В детстве я болел за «Арсенал», но я также поддерживал «Милан», где играл мой любимый футболист – Андрей Шевченко. Я бы хотел выиграть скудетто как он. 

У нас идеальное сочетание молодых и опытных игроков. Есть правильные ингредиенты. В прошлом были такие звезды, как Неста, Роналдиньо, Пирло, Зеедорф, Индзаги, но у нас также есть большие имена и многообещающая молодежь», – сказал нападающий «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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