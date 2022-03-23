Оливье Жиру: «Скудетто – мечта моего детства. Я поддерживал «Милан», где играл мой любимый футболист – Шевченко»

высказался о борьбе за чемпионство в Серии А.

«Интер» по-прежнему представляет собой угрозу, как и «Наполи» с «Юве». Мы знаем, что выиграть титул возможно, но мы должны оставаться скромными и упорно трудиться до конца. Последние игры похожи на финал, мы выложимся в них на 200%, чтобы достичь наших целей.

Скудетто – мечта моего детства. В детстве я болел за «Арсенал», но я также поддерживал «Милан», где играл мой любимый футболист – . Я бы хотел выиграть скудетто как он.

У нас идеальное сочетание молодых и опытных игроков. Есть правильные ингредиенты. В прошлом были такие звезды, как Неста, , Пирло, Зеедорф, Индзаги, но у нас также есть большие имена и многообещающая молодежь», – сказал нападающий в интервью La Gazzetta dello Sport.