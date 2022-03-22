В «Барсе» уверены, что Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ». Клуб не будет пытаться удержать вингера

В «Барселоне» считают, что станет игроком .

Агент игрока ничего не делает для того, чтобы француз остался в каталонском клубе. Дембеле действительно счастлив в «Барселоне», ему очень комфортно, он доволен своей ролью в команде.

Несмотря на это, шансов на то, что он останется в «Барсе», практически нет: сине-гранатовые не станут делать шагов в этом направлении. Отмечается, что в случае, если Дембеле хочет остаться, он должен сам обратиться к руководству «Барсы» с просьбой о возобновлении переговоров.

В клубе уверены, что футболист согласовал условия контракта с «ПСЖ», пишет Diario Sport.

В этом сезоне 24-летний вингер, который может стать свободным агентом летом, провел 21 матч за «Барсу», забил 2 гола и отдал 9 передач. Его статистика – здесь.