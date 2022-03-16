«ПСЖ» не продлит контракт с Ди Марией и может подписать Дембеле

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Усман Дембеле может заменить Анхеля Ди Марию в «ПСЖ».

Парижане не продлят контракт с 34-летним аргентинцем. У сторон есть опция продления соглашения на год, однако клуб не намерен делать этого, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

На замену Анхелю в «Пари Сен-Жермен» рассматривают вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, который летом тоже станет свободным агентом.

Французский клуб уже несколько недель назад инициировал переговоры с агентами 24-летнего Дембеле.

Подробная статистика выступлений Ди Марии доступна здесь, а Дембеле – тут.

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