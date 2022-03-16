«ПСЖ» не продлит контракт с Ди Марией и может подписать Дембеле

Усман Дембеле может заменить Анхеля Ди Марию в «ПСЖ».
Парижане не продлят контракт с 34-летним аргентинцем. У сторон есть опция продления соглашения на год, однако клуб не намерен делать этого, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.
На замену Анхелю в «Пари Сен-Жермен» рассматривают вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, который летом тоже станет свободным агентом.
Французский клуб уже несколько недель назад инициировал переговоры с агентами 24-летнего Дембеле.
Подробная статистика выступлений Ди Марии доступна здесь, а Дембеле – тут.