«ПСЖ» не продлит контракт с Ди Марией и может подписать Дембеле

Усман Дембеле может заменить Анхеля Ди Марию в «ПСЖ».

Парижане не продлят контракт с 34-летним аргентинцем. У сторон есть опция продления соглашения на год, однако клуб не намерен делать этого, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

На замену Анхелю в рассматривают вингера «Барселоны» , который летом тоже станет свободным агентом.

Французский клуб уже несколько недель назад инициировал переговоры с агентами 24-летнего Дембеле.

Подробная статистика выступлений Ди Марии доступна здесь, а Дембеле – тут.