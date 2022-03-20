Хусаинов о первом голе ЦСКА в игре с «Рубином»: «Это офсайд. Квалификация ребят на ВАР не вызывает уважения»

высказался о спорных эпизодах в матче между ЦСКА и «Рубином» (6:1).

«По первому голу, как мне видится, тут вне игры, если верить тем линиям, которые расчертили арбитры на ВАР. А если верить правилам игры и нейтральности, тут офсайд.

Поэтому тут вопрос к уровню квалификации ребят, которые сидят на ВАР. Он, мягко говоря, не вызывает уважения.

Что касается второго гола, надо рассматривать так – если бы это была рука защитника, это пенальти? Если нет, значит, это гол», – заявил бывший арбитр.

Главным арбитром матча был Кирилл Левников.

«Рубин» и судьи, новый эпизод: сложнейший момент с офсайдом/неофсайдом ЦСКА, 2 красные, попадание в руку