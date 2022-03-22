Светлана Журова: «CAS хоть и должен быть независимым, но у него вряд ли это получится. Просто дана команда не поддерживать ни одного иска русских»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение CAS отказать в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу с участием сборной России.

«Вот оно, международное право, вот она, демократия. Даже невозможно в суде этот вопрос поднять, чтобы люди нам свои аргументы приводили. Видимо, сказать нечего.

CAS находится не у нас на территории. Этот орган хоть и должен быть независимым, но у него вряд ли это получится. Тем более просто дана команда не поддерживать ни одного иска русских. Команда дана, да и все.

Если кто-то из федерации сейчас уйдет в суды с нами, то нужно будет приводить какую-то аргументацию, а я думаю, что нет нормативных документов среди регламента, которые прописали бы эту ситуацию», – сказала Журова.

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