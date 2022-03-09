Okko подарит зрителям подписку «Премиум» из-за ухода АПЛ. Вернуть деньги тоже можно

Okko рассказал, как компенсирует зрителям потерю доступа к АПЛ.

«Английская Премьер-лига решила нарушить контракт и разорвать отношения с Оkko.

Мы сожалеем, что российские любители футбола не увидят новых матчей АПЛ в этом сезоне. Поэтому все обладатели годовых подписок «Спорт» и «Футбол» в ближайшее время получат в качестве бонуса подписку «Премиум», в которой доступны более 110 000 фильмов и сериалов, действующую до 31 мая.

Пользователи с активными месячными подписками «Спорт» и «Футбол» получат месячную подписку «Премиум».

Также доступен возврат денег за неиспользованный период подписки. При этом бонусная подписка «Премиум» активирована не будет», – сказано в сообщении компании.

Онлайн-кинотеатр, который входит в Rambler Group, приобрел эксклюзивные права на трансляции матчей АПЛ перед сезоном-2019/20.

Контракт был рассчитан на три года. Летом прошлого года права на трансляции Премьер-лиги приобрел холдинг «Матч», сделка должна была вступить в силу с сезона-2022/23.

Okko о решении АПЛ прекратить трансляции в России: «Исключительно политические мотивы»

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