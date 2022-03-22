Тренер «Нефтехимика» считает, что клуб готов к РПЛ: «Регламент нельзя менять в конце сезона. У нас стабильное финансирование»

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Нефтехимик Матч ТВ Кирилл Новиков Футбол

Кирилл Новиков заявил, что «Нефтехимик» готов выступать в РПЛ.

Главный тренер нижнекамского клуба высказался на фоне возможного введения моратория на вылет из Премьер-лиги.

После 28 туров «Нефтехимик» занимает в таблице Олимп-ФНЛ 5-е место.

— Есть регламент соревнований, который должен исполняться, он не может меняться за несколько туров до конца чемпионата. Спортивный принцип должен соблюдаться, все команды вступали в сезон с определенными целями, каждая команда, несмотря на все проблемы, должна их добиваться.

Мы бьемся за свое имя, за имя клуба, хотим прогрессировать, делать все от себя зависящее. Сейчас мы в одном очке от переходных игр, через 3-4 тура, может быть, будем в двойке.

— Вы готовы к РПЛ?

— А почему нет? У нас стабильное финансирование, частный клуб. Бюджет на следующий сезон подтвержден, планируются хорошие доходы от телеправ. Побороться за РПЛ — наша задача, мы хотим ее выполнить, — сказал Новиков.

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