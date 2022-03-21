Баббель о Холанде в «Ман Сити»: «Нужный Гвардиоле центрфорвард еще не родился. Даже Агуэро не всегда был в составе, лучше остаться в «Боруссии» ради развития»

сомневается, что стоит переходить в .

Ранее сообщалось, что «горожане» ведут борьбу с «Реалом» за подписание форварда дортмундской .

«Такой переход меня удивил бы и вызвал бы раздражение. Гвардиола не очень любит центральных нападающих. Я бы скорее сказал, что Холанду стоит остаться в Дортмунде. Так он сможет лучше развиваться, поскольку ему нужно играть. Будет ли он играть у Гвардиолы, я не знаю.

Раньше кто только не играл в этой команде на позиции центрфорварда. Даже нападающие такого уровня, как Серхио Агуэро и Габриэль Жезус, не всегда попадали в состав. Мне кажется, тот центрфорвард, который нужен Гвардиоле, еще не родился.

Также «Сити» действует в доминирующей манере, а Холанду лишь предстоит обучиться такой игре. Свободных зон будет мало, и придется искать новые способы забивать», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».