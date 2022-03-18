Гвардиола о Холанде: «Каждый месяц говорят, что «Ман Сити» купит 50 игроков. Трансферное окно откроется в конце сезона, и многое может произойти»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался насчет подписания Эрлинга Холанда.

Сообщалось, что форвард дортмундской «Боруссии» будет выбирать между «горожанами» и «Реалом».

«С того момента, как я пришел в команду, каждый месяц или два люди говорят о том, что мы собираемся подписать 50 футболистов.

Слушайте, прямо сейчас я не могу представить, что буду обсуждать игрока чужой команды. Он в «Боруссии», а нас ожидает невероятная серия матчей. Трансферное окно откроется по завершении сезона, и тогда многое может произойти.

Может, я и сказал раз за последний год, что нам нужен форвард на ближайшие 5-7 лет, но я не тот человек, который станет успехи или неудачи связывать с тем, есть ли у нас нападающий», – заявил Гвардиола.

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