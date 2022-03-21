«Барселона», «Бавария», «Ливерпуль» и «Арсенал» активизировали работу по трансферу Гакпо из ПСВ

Полузащитник ПСВ Коди Гакпо привлек внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic, , , и заинтересованы в подписании 22-летнего игрока и активизировали работу по его приобретению.

Действующий контракт футболиста, рассчитанный до 2026 года, не предполагает отступных, однако нидерландский клуб будет готов отпустить Гакпо при подходящем предложении. Ожидается, что ПСВ запросит около 42 млн фунтов.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в и отдал 12 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.