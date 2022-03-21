У Рыбуса выявлен коронавирус. У остальных игроков «Локомотива» отрицательные тесты

Защитник сдал положительный тест на коронавирус.

32-летний игрок ранее был вызван в сборную Польши. Сегодня Польский футбольный союз сообщил, что у футболиста выявлен .

«Получили информацию о положительном ПЦР-тесте Рыбуса, который был сдан 20 марта. Сегодня вечером игрок пройдет повторное тестирование.

Что касается других игроков и сотрудников клуба, все они проходят тестирование на регулярной основе, положительных тестов на данный момент не выявлено», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».