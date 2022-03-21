Обамеянг забил 9 голов в 8 последних матчах за «Барселону». Сегодня – дубль «Реалу»

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Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг забил за «Барселону» в третьем матче подряд.

Габонец открыл счет в игре с «Реалом» (1:0, первый тайм) в 29-м туре Ла Лиги, головой замкнув навес вингера Усмана Дембеле с правого фланга.

Во втором тайме Обамеянг забил с передачи Феррана Торреса.

За последние 8 матчей нападающий забил 9 мячей. Он присоединился к команде зимой после ухода из «Арсенала».

Подробно со статистикой Обамеянга можно ознакомиться здесь.

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