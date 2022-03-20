Лаудруп о класико: «У «Реала» небольшое преимущество, ведь «Барса» потратила много сил в Турции»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Микаэль Лаудруп Класико Футбол

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Микаэль Лаудруп поделился ожиданиями от класико.

– За кого вы будете болеть?

– Мне постоянно задают этот вопрос, и я не знаю, что отвечать. Я датчанин... Почему я должен болеть за какую-то из команд? Не понимаю этого вопроса. Я болею за людей, для меня это самое важное. Когда я приезжаю на «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу», то ищу людей, с которыми нас что-то связывает. Это воодушевляет меня сильнее всего.

– Кого вы считаете фаворитом?

– Два месяца назад это было бы класико, в котором сыграли бы команды, далекие от лучшей формы. Но сейчас и «Реал», и «Барселона» очень уверены в себе. Нас ждет хороший матч.

У «Реала» небольшое преимущество, так как они сыграют дома, а еще «Барса» потратила много сил в Турции. Там у них был непростой матч, – сказал Лаудруп для RAC1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Реалом» и «Барселоной». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Опрос

Кто окажется сильнее в главном дерби Испании – «Реал» Анчелотти или «Барса» Хави?
176 голосов
«Реал» выиграет
55%
Реал
Нет, Барселона одержит победу
32%
Барселона
Будет ничья
13%
Ла Лига

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные