Карпин о расширении РПЛ: «Нужно однозначно. 18 команд много? Нужно 12? И будем все в Москве играть? Дальше футбол не нужен?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин высказался о возможном реформировании чемпионата России.

– На следующей неделе могут принять решение о моратории на вылет. Как относитесь к этому?

– Когда примут решение, тогда и будем смотреть. Я уже говорил, что спортивный принцип нарушен.

– Что будет происходить в последние 8 туров, когда не будет мотивации?

– А сейчас какая мотивация? «Краснодар» играл со «Спартаком» – какая там была мотивация? Они же боролись.

– Как к расширению относитесь?

– Если не будет еврокубков, то оно однозначно нужно. 18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен?

Все готово для расширения. Ничего страшного не произойдет, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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