Кварацхелия о том, останется ли в «Рубине»: «Пока не знаю»

Полузащитник Хвича Кварацхелия не уверен, что продолжит выступать за «Рубин».
Контракт 21-летнего грузина с казанским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать действие соглашений до лета 2022 года.
– Останетесь ли вы в «Рубине?
– Пока не знаю, – ответил хавбек.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ и забил 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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