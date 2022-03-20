Почеттино о 0:3 с «Монако»: «Игрокам «ПСЖ» надо забыть разочарование от ЛЧ. Пауза нам поможет»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Маурисио Почеттино Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался после разгрома от «Монако».

Парижане потерпели поражение в 29-м туре чемпионата Франции со счетом 0:3.

«Разочарование очень сильное. Недопустимо так начинать матч, и игра в первом тайме оказала влияние на итоговый результат.

Игроки должны забыть разочарование, испытанное ими в Лиге чемпионов, и постараться двигаться дальше. Пауза на матчи сборных должна помочь изменить настроение, помочь уважительно относиться к футболке, в которой они играют, и к клубу.

Вина лежит и на игроках, и на тренерах, и всем нужно воспрянуть духом и вернуться на победный путь к чемпионству», – сказал Почеттино Amazon.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные