Почеттино о 0:3 с «Монако»: «Игрокам «ПСЖ» надо забыть разочарование от ЛЧ. Пауза нам поможет»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался после разгрома от «Монако».
Парижане потерпели поражение в 29-м туре чемпионата Франции со счетом 0:3.
«Разочарование очень сильное. Недопустимо так начинать матч, и игра в первом тайме оказала влияние на итоговый результат.
Игроки должны забыть разочарование, испытанное ими в Лиге чемпионов, и постараться двигаться дальше. Пауза на матчи сборных должна помочь изменить настроение, помочь уважительно относиться к футболке, в которой они играют, и к клубу.
Вина лежит и на игроках, и на тренерах, и всем нужно воспрянуть духом и вернуться на победный путь к чемпионству», – сказал Почеттино Amazon.