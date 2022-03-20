Мбаппе о 0:3 с «Монако»: «ПСЖ» может побеждать 9:0, но люди все равно будут думать про ЛЧ»

Форвард «ПСЖ» хочет помочь команде выиграть чемпионат Франции в 10-й раз.

Сегодня парижане уступили «Монако» (0:3) в 29-м туре Лиги 1, но по-прежнему лидируют в таблице.

«Мы проиграли сильной команде, которая выступает в Европе. Она хотела победить и придерживалась плана на игру. Надеюсь, зацепится за место в еврокубках, сегодня команда заслужила победу.

Наша цель – выиграть 10-й титул чемпионов Франции. Остальное людей не волнует.

Мы можем побеждать 8:0 или 9:0, но люди все равно будут думать о Лиге чемпионов ( вылетел из ЛЧ на этапе 1/8 финала – прим. Sports.ru). Нужно оставаться профессионалами и уважать друг друга. Мы должны уважительно относиться к фанатам, поддерживающим нас и наши семьи. И мы собираемся выиграть Лигу 1 в десятый раз.

Мы должны и сами уважать себя, если нас хотя бы минимально уважают за то, что мы делаем. Сегодня мы этого не делали», – сказал Мбаппе Amazon.