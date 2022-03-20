Меньян опубликовал фото обезьяны, показывающей средний палец. Фанаты «Кальяри» на расовой почве оскорбляли вратаря «Милана»

Майк Меньян ответил на расистские оскорбления.
Голкипера «Милана» вчера оскорбляли фанаты «Кальяри» во время матча 30-го тура Серии А (1:0). После игры между футболистами команд произошла стычка.
26-летний француз опубликовал в инстаграме фотографию обезьяны, показывающей средний палец. Также Майк приложил свое фото с игры, на котором он стоит напротив трибуны и затыкает уши.
Кроме того, Меньян оставил подпись: «N.W.A ✊🏾🖤».
N.W.A – (аббревиатура от Niggaz Wit Attitudes: «Ниггеры с мнением») – американская хип-хоп-группа из Калифорнии, одни из основателей гангста-рэпа.
Фото: инстаграм Майка Меньяна