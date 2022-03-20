Меньян опубликовал фото обезьяны, показывающей средний палец. Фанаты «Кальяри» на расовой почве оскорбляли вратаря «Милана»

ответил на расистские оскорбления.

Голкипера вчера оскорбляли фанаты во время матча 30-го тура Серии А (1:0). После игры между футболистами команд произошла стычка.

26-летний француз опубликовал в инстаграме фотографию обезьяны, показывающей средний палец. Также Майк приложил свое фото с игры, на котором он стоит напротив трибуны и затыкает уши.

Кроме того, Меньян оставил подпись: «N.W.A ✊🏾🖤».

N.W.A – (аббревиатура от Niggaz Wit Attitudes: «Ниггеры с мнением») – американская хип-хоп-группа из Калифорнии, одни из основателей гангста-рэпа.

Фото: инстаграм Майка Меньяна