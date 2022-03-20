Пеп Гвардиола: «Люди считают, что «Ман Сити» должен опережать «Ливерпуль» на 10 очков. Не понимаю этого»

высказался о борьбе за чемпионство между «Манчестер Сити» и .

«Можно потерять очки против «Кристал Пэлас», такое бывает. Люди считают – и я не знаю, почему – что мы должны на 10 очков опережать «Ливерпуль», ведь мы «Манчестер Сити». Я просто не понимаю этого.

Я знаю, как это трудно. То, как мы отнеслись к игре против «Пэлас», и то, как отнесемся к матчу с «Саутгемптоном», – это все, что имеет значение.

Мы не должны искать объяснения тому, чему нет объяснений. Сегодня игрок забивает в девятку с 20 метров, а завтра промахивается с пяти. Почему? Потому что это футбол. Этому нет объяснений», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Отставание «Ливерпуля» от «Ман Сити» в таблице АПЛ сократилось до одного очка.

Сегодня сыграет с «Саутгемптоном» в 1/4 финала Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.