Юрген Клопп: «Пять замен необходимы. У сборных будут игры в летнюю паузу, потом начнется обычный сезон, посреди которого – ЧМ. Как парни справятся?»

настаивает, что в нужно ввести пять замен.

«Пять замен необходимы. Кажется, сборная Шотландии планирует шесть товарищеских матчей на лето. И не все из них – с целью лучше подготовиться к чемпионату мира. Причина – в деньгах. У Англии будет четыре игры.

Что мы делаем летом, когда впервые за много лет нет крупного турнира? Вставляем новые матчи.

Нет никакого смысла в том, чтобы просто принимать как факт то, что игроки топ-уровня чаще травмируются. Игры в летнюю паузу, потом начинается обычный сезон, посреди которого будет чемпионат мира. Как вы думаете, как парни с этим справятся? Нужно время на восстановление. Это очень тяжело», – сказал тренер .