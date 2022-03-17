Клопп о фолах на Мане: «Мне надоело, почему не ставят штрафные? Садьо не ныряльщик»

высказался о нарушениях на .

«Мне надоела ситуация с Садьо Мане! Мне уже надоело, что я выпускаю игрока, а с ним могут делать что угодно. На нем фолят, но судьи не фиксируют нарушение. Я говорил об этом. Это не имеет никакого отношения к игре.

Может, кто-то мне объяснит, почему на Садьо не ставят штрафные? Не говорите мне, что он ныряльщик или что-то вроде того, он не такой. Я знаю его лучше, чем кто либо еще, он не такой!

Может, иногда эту ситуацию можно понять, когда фол не очевидный, но это происходит каждый раз. Мне не нравится, когда не фиксируют настоящие фолы», – сказал Клопп.