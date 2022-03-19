Клопп о расписании: «Чтобы выиграть квадрупл, нам нужно провести еще 18 матчей, я понятия не имею, куда их вместить. Финал Кубка будет за неделю до финала ЛЧ»

высказался о расписании в английском футболе.

«Единственное, что я могу сделать – это сконцентрироваться на следующей игре, мне некогда думать о других вещах [о квадрупле], я и не должен этого делать.

Кто-то сказал мне, что мы можем провести еще 18 матчей или около того [если «Ливерпуль» выиграет 4 трофея]. Я понятия не имею, куда их вместить.

Куда вместить все 18 игр? Финал Кубка пройдет за неделю до финала чемпионов. Нет, за неделю до финала сезона. Это значит, что этот матч нужно перенести. То, что календарь не рассчитан на большой успех одной команды, может быть справедливо.

В какой-то момент нужно принимать решение: мы фокусируемся на одном [турнире], на другом или на третьем», – сказал главный тренер .