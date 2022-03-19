Сергей Юран: «Много разговоров про расширение, но «Химок» это не должно касаться, мы работаем сами»

прокомментировал первую с октября победу «Химок» в .

Подмосковная команда обыграла в гостях в 22-м туре чемпионата России (1:0).

«Получается, стадион фартовый. Скрывать не буду, доволен. Обыграть «Урал» здесь непросто, они тоже решают свои задачи. Хорошая организованная команда, в хороший футбол парни играли. Были угловые, штанги, карточки с обеих сторон.

В целом выполнили задачу на запредельной самоотдаче. Такая по-хорошему спортивная драка. Для нас результат хороший, но пока это ничего не говорит, нам еще нужно многое сделать.

Я доволен, что парни не смирились. Много разговоров про расширение, но нас это не должно касаться, мы в первую очередь работаем сами», – сказал главный тренер «Химок».